Криминал 26 марта 2024, 15:50 Безработный мужчина украл кабель на 280 тысяч рублей в Самаре

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Полицейские арестовали 35-летнего безработного жителя Алтайского края, которого обвинили в краже электрических и телефонных кабелей в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Прошлым летом мужчина украл из жилых домов кабели, которые потом сдал на металлолом. Общий ущерб составил 280 тысяч рублей. Мужчине предъявили обвинение сразу по двум статьям «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

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