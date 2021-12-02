Безработный мужчина ограбил пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч рублей

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенника, который обманным путем выманил у нее 600 тысяч рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел еще в ноябре, когда на домашний телефон 65-летней женщины позвонил неизвестный. Он сказал, что попал в ДТП. Пенсионерка приняла мужчину за своего внука. Злоумышленник рассказал ей, что попал в аварию, в которой якобы пострадал человек. Ему требуется заплатить 800 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Когда звонивший пришел в квартиру к петербурженке, она отдала ему пакет, в котором находились 600 тысяч рублей.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину удалось задержать через несколько дней после звонка. Им оказался 27-летний безработный житель Санкт-Петербурга.