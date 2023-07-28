Криминал 28 июля 2023, 13:26 Безработный москвич нашел в метро забытую сумку и попал под следствие Безработного москвича заподозрили в краже денег из сумки на станции метро «Павелецкая»

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу денег в столичном метро. Подозреваемым по делу проходит 24-летний местный житель, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, безработный москвич заметил на платформе станции «Павелецкая» случайно оставленную пассажиром сумку. При этом о находке он решил никому не сообщать и забрал чужую вещь себе.

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Затем мужчина вышел из метрополитена и посмотрел, что находится внутри похищенного. В итоге он взял себе три тысячи рублей, а сумку оставил у мусорки. Его поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря этому злоумышленника нашли полицейские.

«Действия мужчины обоснованно квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“)», — уточнили в прокуратуре Московского метрополитена.

Жителям и гостям столицы напомнили, что по закону о найденных вещах необходимо сообщить владельцу или в полицию.

Ранее полиция задержала мужчину в центре Москвы, который нашел сверток с миллионом рублей. Он успел потратить 400 тысяч рублей, а остальное у него изъяли.