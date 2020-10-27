Безработный из Мытищ лишился 1,5 млн рублей и утюга после визита воров

Два телевизора, утюг, шуроповерт и 1,5 миллиона рублей вынесли неизвестные из квартиры безработного жителя Мытищ. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Воры воспользовались тем, что хозяина квартиры не было дома. Они взломали замок на входной двери. Сейф с деньгами они обнаружили на балконе. Забрав 1,5 миллиона рублей, злоумышленники прихватили с собой два телевизора, шуроповерт и утюг.

Общая сумма ущерба составила 1 564 988 рублей. Пострадавший обратился в полицию, где завели уголовное дело по статье «Кража». В ходе следственный действий правоохранители обнаружили отпечатки пальцев рук неаккуратных воров. В данный момент идут поиски злоумышленников.