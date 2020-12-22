Безработная петербурженка обокрала родную бабушку

По данным издания, за помощью к правоохранителям обратилась пенсионерка, которая рассказала, что ее внучка украла из серванта банковскую карточку и сняла с нее 274 тысячи рублей. Правоохранители поймали подозреваемую. С нее взяли подписку о невыезде.