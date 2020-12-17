Безногого десантника заставляли попрошайничать и держали взаперти. Видео

Инвалиду 42 года. Он рассказал полицейским, что приехал из Нижнего Новгорода. В прошлом служил в десантных войсках. Во время службы лишился ног, подорвавшись на мине.

С августа его удерживали в поселке Новое Девяткино Всеволожского района области. Преступники выводили его из квартиры под присмотром для сбора милостыни. На кадрах из квартиры, опубликованных СК, видны пакеты с монетами.

16 декабря инвалида оставили в запертой квартире одного, он попросил помощи у прохожих, а те позвонили в полицию. Помимо него полицейские обнаружили в квартире молодую цыганку с грудным ребенком, сообщила «Фонтанка».

Инвалид рассказал, что попал туда после празднования Дня ВДВ. Мужчину напоили в баре, а затем доставили в квартиру. За отказ заниматься попрошайничеством его били.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору».