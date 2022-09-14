Бездомный зарубил мачете мужа бывшей любовницы на юго-востоке Москвы | 360°

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Бездомный зарубил мачете мужа бывшей любовницы на юго-востоке Москвы

Столичный СК: на юго-востоке Москвы обнаружили изрубленное тело мужчины

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Бездомный зарубил мачете мужа своей экс-сожительницы из ревности на юго-востоке Москвы. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде «множественных резаных и рубленых ран» нашли вблизи жилого дома на Люблинской улице, сообщила пресс-служба столичного СК.

Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Им оказался 44-летний знакомый убитого.

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«У него изъято орудие преступления. Установлено, что мужчина ведет асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками», — пояснили в ведомстве.

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На допросе задержанный пояснил, что совершил преступление на почве ревности. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчина с мачете ворвался в магазин в Пермском крае. Он начал размахивать холодным оружием, бить им по полу. Затем злоумышленник направился к кассе, где разгромил аппаратуру. Все его действия попали на камеру видеонаблюдения, кадры распространили в соцсетях.

Следственный комитет России

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