Бездомный зарубил мачете мужа бывшей любовницы на юго-востоке Москвы | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Бездомный зарубил мачете мужа бывшей любовницы на юго-востоке Москвы Столичный СК: на юго-востоке Москвы обнаружили изрубленное тело мужчины РИА "Новости"

Читать 360tv в

Бездомный зарубил мачете мужа своей экс-сожительницы из ревности на юго-востоке Москвы. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде «множественных резаных и рубленых ран» нашли вблизи жилого дома на Люблинской улице, сообщила пресс-служба столичного СК.

Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Им оказался 44-летний знакомый убитого.

Реклама

«У него изъято орудие преступления. Установлено, что мужчина ведет асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками», — пояснили в ведомстве.

Реклама

На допросе задержанный пояснил, что совершил преступление на почве ревности. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчина с мачете ворвался в магазин в Пермском крае. Он начал размахивать холодным оружием, бить им по полу. Затем злоумышленник направился к кассе, где разгромил аппаратуру. Все его действия попали на камеру видеонаблюдения, кадры распространили в соцсетях.

0 0 0 0 0 0