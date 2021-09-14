Бездомный убил человека и всю ночь пытался избавиться от трупа

Бездомного мужчину будут судить за убийство человека в Чите. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что он выпивал вместе с другими бездомными в лесу. С одним из них у них случился конфликт, в результате чего злоумышленник убил своего обидчика. После он решил сжечь труп, а останки пытался раздробить камнями в течение всей ночи.

После задержания мужчина признался в совершенном преступлении, но позже отказался от показаний. Уголовное дело направили в суд.