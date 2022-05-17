Бездомный погиб в результате драки в Нижневартовске

Труп бездомного мужчины нашли в Нижневартовске. Следователям удалось выяснить, что погибший является участником драки, произошедшей на улице Озерная. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ХМАО.

Камера видеонаблюдения засняла момент драки. Судя по кадрам, один из мужчин несколько минут избивал другого. Места жительница попыталась прийти к нему на помощь, однако злоумышленник ударил и ее. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам полиции.

Спустя время тело пострадавшего нашли в районе железнодорожного вокзала по улице Северной.

«Сейчас все участники инцидента задержаны, а инициатор этой драки водворен в спецприемник по статье 20.25 КоАП. Он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, штрафы не оплачивал, поэтому его водворили по более тяжкой статье», — сообщили в ведомстве.