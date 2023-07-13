13 июля 2023, 18:55
Бездомный нашел ключи и ограбил квартиру в Новосибирске
В Горском микрорайоне бездомный ограбил квартиру, его добычей стали шуба и ювелирные изделия стоимостью 140 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.
По подозрению в краже задержали 47-летнего бездомного. Он рассказал, что нашел ключи во дворе, а потом просто подобрал нужную квартиру и вынес оттуда ценности. В отношении него возбудили уголовное дело.
Кражи
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