Криминал 13 июля 2023, 18:55 Бездомный нашел ключи и ограбил квартиру в Новосибирске

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В Горском микрорайоне бездомный ограбил квартиру, его добычей стали шуба и ювелирные изделия стоимостью 140 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

По подозрению в краже задержали 47-летнего бездомного. Он рассказал, что нашел ключи во дворе, а потом просто подобрал нужную квартиру и вынес оттуда ценности. В отношении него возбудили уголовное дело.

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