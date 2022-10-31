Бездомный напал на дочь основателя бренда одежды «Твое» в центре Москвы | 360°

Криминал 31 октября 2022, 18:30 Бездомный напал на дочь основателя бренда одежды «Твое» в центре Москвы «112»: бездомный напал на дочь основателя бренда одежды «Твое» в Москве Сайт отеля Marriott

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Бездомный напал на дочь основателя бренда одежды «Твое» Марию Юшкевич в центре Москвы. Об этом сообщило интернет-издание «112» в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 30 октября, около входа в отель Marriott на Тверской улице к 20-летней девушке подошел бездомный и стал ее преследовать. Мария попыталась уйти от него, но тот догнал ее, ударил кулаком в лицо и скрылся. Девушка обратилась в больницу, врачи диагностировали у дочери бизнесмена Игоря Юшкевича ушиб правой стороны лица.

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Полиция проводит проверку по данному факту.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором две женщины избивают маленькую девочку. Правоохранительные органы установили, что это мать и тетя пострадавшего ребенка. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что шестилетнюю малышку из Орехово-Зуевского городского округа передали под временную опеку прабабушки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.