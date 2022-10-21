Бездомный мужчина украл имущество из дачных домов на 560 тысяч рублей | 360°

21 октября 2022, 16:56
Бездомный мужчина украл имущество из дачных домов на 560 тысяч рублей
Двое жителей Хабаровского края заявили в полициию о том, что их обокрали. Вор похитил из их дачных домов металлические изделия. Сумма ущерба — 560 тысяч рублей, сообщило издание Transsibinfo.
Злоумышленник вынес из домов арматуру, цилиндр и диски, станок, а также установку для алмазного сверления.
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Подозреваемого задержали. Он оказался бездомным. Украденное имущество вор отнес в пункт приема металлолома. Мужчине грозит до шесть лет тюрьмы.
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Кражи
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