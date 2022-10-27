Бездомный мужчина пострадал при пожаре в Екатеринбурге | 360°

27 октября 2022, 02:29
Бездомный мужчина пострадал при пожаре в Екатеринбурге
В Екатеринбурге случился пожар, в результате которого ожоги получил бездомный мужчина. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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Пожар произошел на улице 8 Марта около одного из жилых домов. Загорелся коллектор, в котором спал пострадавший. Его госпитализировали с ожогами 20% тела. По предварительной информации, коллектор могли поджечь неизвестные. Проводится проверка.
Пожары
Екатеринбург
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