Бездомный мужчина пострадал при пожаре в Екатеринбурге | 360°

Криминал 27 октября 2022, 02:29 Бездомный мужчина пострадал при пожаре в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге случился пожар, в результате которого ожоги получил бездомный мужчина. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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Пожар произошел на улице 8 Марта около одного из жилых домов. Загорелся коллектор, в котором спал пострадавший. Его госпитализировали с ожогами 20% тела. По предварительной информации, коллектор могли поджечь неизвестные. Проводится проверка.