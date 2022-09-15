Бездомный мужчина отправится в тюрьму на 10 лет за убийство в Новосибирске | 360°

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15 сентября 2022, 16:10

Бездомный мужчина отправится в тюрьму на 10 лет за убийство в Новосибирске

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Суд приговорил бездомного мужчину к 10 годам тюрьмы. Он убил мужчину на остановке в Новосибирске, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Дзержинский районный суд города.

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По данным следствия, в момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Он вступил конфликт с незнакомцем, который в тот момент находился с ним на остановке, и в итоге два раза ударил его ножом. Пострадавший скончался по дороге в больницу, а преступник скрылся. Теперь последний отправится в тюрьму на 10 лет.

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