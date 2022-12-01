Криминал 01 декабря 2022, 21:50 Бездомный мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и попытался ее ограбить Забайкальском крае

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Бездомный мужчина напал на 15-летнюю девушку и потребовал отдать ценности. Происшествие случилось в Забайкальском крае, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Несовершеннолетней удалось вырваться и убежать. Позже она обратилась в полицию.

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Злоумышленника задержали. Он рассказал, что совершил нападение, потому что подумал, что подросток не сможет дать ему отпор. Правоохранители завели на бездомного уголовное дело.

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