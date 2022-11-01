Бездомный мужчина дважды за ночь поджег машину в Екатеринбурге | 360°

Криминал 01 ноября 2022, 15:38 Бездомный мужчина дважды за ночь поджег машину в Екатеринбурге

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Бездомный житель Екатеринбурга два раза в течение ночи пытался поджечь автомобиль владельца фруктового ларька. Об этом сообщило издание TagilСity со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

Причиной поджогов стал конфликт с между мужчинами. Бездомный пытался продать предпринимателю украденный коньяк, но тот отказался.

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В результате злоумышленник решил отомстить обидчику. Он два раза обливал горючей смесью его автомобиль и пытался поджечь. В первый раз машину вовремя потушили. Бездомного задержали.

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