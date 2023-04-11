Криминал 11 апреля 2023, 13:54 Бездомный москвич упал с парапета на коляску с ребенком МВД по Москве: пьяный мужчина упал с высоты на коляску с двухлетним ребенком РИА «Новости»

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В центре Москвы бездомный мужчина сорвался с парапета на высоте в несколько метров и упал на коляску с ребенком. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Предварительно установлено, что 10 апреля гражданин, имевший внешние признаки опьянения, потерял равновесие и совершил падение с парапета подземного перехода на коляску, в которой находился ребенок в возрасте двух лет», — уточнили в ведомстве.

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Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным Telegram-канала Shot, у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб брюшной полости.

Сам мужчина не пострадал. В МВД отметили, что ему выписали протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Сейчас сотрудники проводят проверку и выясняют все причины случившегося. По ее результатам примут процессуальное решение.