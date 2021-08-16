Бездомные собаки покусали пенсионерку в Воронеже

Бездомные собаки искусали пенсионерку в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следственный комитет заявил, что 16 августа в СМИ появилась информация о нападении на 67-летнюю женщину стаи беспризорных собак на улице 45-й Стрелковой дивизии в Воронеже. В этот момент мимо проходили люди, они прогнали псов и оказали пожилой женщине первую помощь.

В связи со случившимся организована доследственная проверка. Следователи проверят работу сотрудников органов местного самоуправления, отвечающих за организацию отлова бездомных животных. Также сотрудники правоохранительных органов побеседовали с потерпевшей и жильцами ближайших домов.