Криминал 14 марта 2024, 16:38 Бездомного, укравшего из ломбарда золотой браслет, задержали в Сочи

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В Сочи задержали вора, который украл в ломбарде золотой браслет за 100 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина пришел в ломбард и попросил сотрудницу показать ему браслет за 100 тысяч рублей. Потом подарил женщине шоколадку, рассказал, что у него тяжелое положение и он бездомный, и попросил простить, а потом ушел с браслетом.

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Шокированная работница ломбарда вызвала полицию. Вора сразу задержали, при себе у него был браслет. Возбуждено уголовное дело.

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