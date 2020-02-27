Бездомного признали невиновным в убийстве пожилой пары в Саратовской области

По версии обвинения, подрабатывавший в хозяйстве супругов мужчина зашел в дом и попросил денег. После отказа он задушил 70-летнего хозяина дома, а затем до смерти избил его 68-летнюю жену. Затем он якобы похитил две тысячи рублей, женскую кофту и половину буханки хлеба.

Как сообщила газета «Взгляд», доказательства вины суд признал неубедительными.

Обвиняемого водили в дом до официального оформления проверки показаний. Там он трогал предметы, которые позже без понятых изъяли в качестве вещественных доказательств. Также на видеозаписи проверки показаний фигурант «вспоминал» детали после подсказки следователя и плохо ориентировался в доме. Некоторые упомянутые им обстоятельства убийства противоречили протоколу осмотра места происшествия.