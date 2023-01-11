Криминал 11 января 2023, 22:21 Бездомного мужчину заподозрили в разбое в Симферополе

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В Крыму задержали 30-летнего мужчину без определенного места жительства, которого заподозрили в разбойном нападении. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное МВД.

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За помощью к правоохранителям обратился 54-летний житель Симферопольского района. Он рассказал, что познакомился на улице с мужчиной и решил выпить с ним. Когда алкоголь закончился, они пошли в магазин. В какой-то момент бездомный напал на пострадавшего, ударив его по голове. Крымчанин потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил пропажу барсетки с личными вещами и ювелирных изделий. Сумму нанесенного ущерба оценили в 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.