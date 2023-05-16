Криминал 16 мая 2023, 13:12 Безбилетный пассажир метро ударил девушку, сделавшую замечание Прокуратура Москвы: 47-летний безбилетный пассажир ударил девушку за замечание РИА «Новости»

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В Московском метрополитене мужчина ударил девушку, после того как прошел за ней через турникет и получил замечание. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На станции метро «Новокузнецкая» 47-летний пассажир решил не платить за проезд и проскочил за 28-летней девушкой через турникет. Когда она сделала замечание, мужчина ударил ее ногой.

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«Затем, уже находясь в вагоне электропоезда, он ударил женщину рукой по лицу», — добавили в прокуратуре.

Потерпевшая обратилась за помощью к медикам. Врачи зафиксировали у нее телесные повреждения.

Нападавшего подозревают в совершении преступления по статье 116 УК «Побои». Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее пассажир не оплатил проезд и разбил створку турникета на станции метро «Саларьево». Позже мужчина признал вину и обязался компенсировать материальные потери.