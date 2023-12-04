Криминал 04 декабря 2023, 13:47 Безбилетника арестовали в Москве за нападение на контролера Уголовное дело возбудили против безбилетника, напавшего на контролера в Москве

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В Москве приступили к расследованию уголовного дела из-за драки безбилетника с контролером на юге столицы. Злоумышленника арестовали, передала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, гражданина Киргизии остановил контролер в общественном транспорте за безбилетный проезд. Словесный конфликт перешел в драку. После того как злоумышленник ударил контролера, он скрылся с места происшествия.

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Против мужчины возбудили дело по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого разыскали и арестовали. Он признал вину.

Ранее за подобное происшествие Тимирязевский районный суд Москвы заочно арестовал Ахмаджона Мамажонова на срок один месяц и 12 суток. Злоумышленника объявили в розыск.