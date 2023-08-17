Криминал 17 августа 2023, 11:09 Безбилетник сломал турникет на станции метро «Курская» в Москве Прокуратура Москвы: безбилетник сломал створку турникета на станции метро «Курская» http://mosmetro.ru/

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Мужчина сломал створку турникета на станции метро «Курская». Он попытался без билета попасть на платформу вслед за другим пассажиром. Об этом рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленником оказался 41-летний мужчина.

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«Мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм (статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации)» — говорится в сообщении ведомства.

Ранее безбилетный пассажир избил мужчину в московском метро за замечание. Происшествие случилось на станции «Народное Ополчение».