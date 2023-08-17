17 августа 2023, 11:09
Безбилетник сломал турникет на станции метро «Курская» в Москве
Прокуратура Москвы: безбилетник сломал створку турникета на станции метро «Курская»
Мужчина сломал створку турникета на станции метро «Курская». Он попытался без билета попасть на платформу вслед за другим пассажиром. Об этом рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, злоумышленником оказался 41-летний мужчина.
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«Мужчине грозит привлечение к уголовной ответственности за вандализм (статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации)» — говорится в сообщении ведомства.
Ранее безбилетный пассажир избил мужчину в московском метро за замечание. Происшествие случилось на станции «Народное Ополчение».
Метро
Москва 2023
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