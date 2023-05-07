07 мая 2023, 15:48
Безбилетник разбил створку турникета метро Москвы, не желая оплачивать проезд
Пассажир не оплатил проезд и разбил створку турникета на станции метро «Саларьево»
В столичном метрополитене полицейские задержали вандала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В Москве в вестибюле станции метро «Саларьево» 47-летний пассажир решил не платить за проезд, он подошел к турникету, который работает на вход, и сильно надавил на створку. В результате чего она разбилась.
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Момент с актом вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Безбилетника задержали сотрудники полиции.
По информации надзорного ведомства, мужчина признал вину и обязался компенсировать материальные потери Московскому метрополитену.
Однако наказание злоумышленнику, скорее всего, не удастся избежать, так как его действия попадают под статью о вандализме.
Метро
Вандализм
Москва 2023
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