Криминал 07 мая 2023, 15:48 Безбилетник разбил створку турникета метро Москвы, не желая оплачивать проезд Пассажир не оплатил проезд и разбил створку турникета на станции метро «Саларьево» РИА «Новости»

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В столичном метрополитене полицейские задержали вандала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В Москве в вестибюле станции метро «Саларьево» 47-летний пассажир решил не платить за проезд, он подошел к турникету, который работает на вход, и сильно надавил на створку. В результате чего она разбилась.

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Момент с актом вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Безбилетника задержали сотрудники полиции.

По информации надзорного ведомства, мужчина признал вину и обязался компенсировать материальные потери Московскому метрополитену.

Однако наказание злоумышленнику, скорее всего, не удастся избежать, так как его действия попадают под статью о вандализме.