Без вины виноватая. Дагестанская учительница лишилась работы из-за чужих судимостей

Учительница младших классов Диана Гасанова родилась в Дагестане, но много лет прожила в Москве. В соответствии с российскими законами, обязующими педагогов, работающих с детьми, раз в пять лет подавать справку об отсутствии судимостей, она подала заявление, и получила неожиданный ответ. У нее десять судимостей по разным статьям.

Выяснилось, что ее паспортные данные неоднократно предоставляла суду другая женщина. Про нее известно, она купила как минимум четыре паспорта на одну фамилию, с разными отчествами и годами рождения. Тем не менее, три года назад Диану уволили с работы.

Она обратилась в суд, но справедливого решения удалось добиться не сразу.

«Мне отказывали под разными надуманными поводами. Мол, я не доказала, что у меня нет двойника. Наконец, было вынесено решение в мою пользу, которое я направила в Дагестан. Там некоторые изменения в базе данных были сделаны. Но они удалили не все судимости, и получить чистую справку я не могу. Суд признал действия по выдаче справки незаконными, и попросил власти Дагестана пересмотреть вопрос о выдаче справки. Поскольку в решении не сказано „обязать пересмотреть“, судимости сняты не все», — рассказала Диана. Она призналась, что уже не знает, куда ей обращаться за восстановлением доброго имени.

Адвокат Сергей Горшков, к которому «360» обратился за консультацией, заявил, что, к сожалению, самым правильным будет принять самостоятельные меры.

«Самым простым и действенным способом будет обращение в прокуратуру тех регионов, где были приняты решения о привлечении по ее данным к уголовной ответственности, для того чтобы прокуратура инициировала возобновление производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Это необходимо для установления фактов того, что не она была привлечена к уголовной ответственности, а иное лицо. Это самое правильное и простое решение в данном случае. Потому что обращение в конкретные суды для установления тех или иных юридических фактов это более сложная и длительная процедура», — разъяснил правозащитник.