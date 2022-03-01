Напавший на банк в Петербурге вооруженный налетчик ушел без добычи. Видео

Вооруженный мужчина напал на валютный обменник банка в Калининском районе Санкт-Петербурга. Угрозы пистолетом ему не помогли. Находящийся за стеклом кассир отказался отдать ему деньги — и неудачливому налетчику пришлось уйти ни с чем. Момент попытки ограбления попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в медицинской маске заходит в комнату обменника, а после вынимает из куртки пистолет и наводит на сидящего за стеклом кассира. Постояв несколько секунд и поняв, что денег ему не видать, злоумышленник прячет пистолет в куртку и уходит.

По данным источника «360», на банк напал 41-летний житель Санкт-Петербурга. Согласно открытым данным, ранее мужчина был владельцем фирмы, которая занималась организацией зрелищно-развлекательных программ по заказу муниципальных учреждений.

После неудачной попытки ограбления мужчину задержали сотрудники полиции. Как сообщила «Фонтанка», в отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж». В данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.