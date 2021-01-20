Беременную девушку приговорили к 7 годам тюрьмы за вымогательства у любовников

Мужчина обратился в полицию, сообщив, что подозревает свою любовницу в обмане на крупную сумму. Он рассказал, что сделал много подарков кареглазой блондинке, с которой периодически видится. В их числе шуба, украшения, сумочки.

Однажды девушка сказала мужчине, что беременна. Она подчеркнула, что собирается делать аборт, на операцию и восстановление был нужен миллион рублей. В противном случае любовница пообещала все рассказать жене заявителя. Мужчина заплатил, а через несколько недель она вновь потребовала деньги, уже на лечение рака.

Ухажер стал догадываться, что ему лгут, и отказался платить. Тогда «Анджелина» пообещала опозорить его на всю страну. Спустя время мужчине позвонили «с телевидения». После этого он решился писать заявление в полицию. Девушку нашли довольно быстро. По паспорту ее зовут Ариана Лопес.

Выяснилось, что подобное общение она вела и с другими «избранниками». На одном из заседаний суда Ариана заявила, что беременна и предъявила справку. Информация подтвердилась. Однако этот факт не спас мошенницу от тюрьмы. Перовский районный суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.