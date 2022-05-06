Беременная женщина потеряла ребенка из-за ДТП в Пензенской области

Мужчина пойдет под суд из-за ДТП в Пензенской области, в котором пострадала беременная женщина. У нее случился выкидыш. Ою этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

По данным следствия, он не уступил пострадавшей дорогу на перекрестке, из-за чего и произошла авария. Водитель признал свою вину и объяснил, что ему показалось, будто он едет по главной дороге.

Его приговорили к двум годам тюрьмы, лишению водительских прав и компенсации 350 тысяч рублей в пользу пострадавшей.