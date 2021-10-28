Белорусский СК начал проверку после смерти подозреваемого в убийстве экс-банкира Яхонтова

Обстоятельства и причины смерти 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве выясняет Следственный комитет Белоруссии. Тело мужчины было найдено в изоляторе временного содержания в Витебске.

О начале проверки сообщило БелТА со ссылкой на официального представителя СК республики Юлию Гончарову.

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — сказала Гончарова.

Подозреваемым в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи был Андрей Скрипкин. Его задержали в Белоруссии, куда он сбежал после расправы в ЖК на Мосфильмовской улице в Москве.

По неподтвержденным официально данным, Скрипкин на допросе сознался в убийстве и заявил, что оно произошло спонтанно. Накануне суд санкционировал его заочный арест. В скором времени подозреваемого должны были доставить в Россию, но он успел свести счеты с жизнью.