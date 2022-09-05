Криминал 05 сентября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина украл телефон у женщины в сауне в Нижнем Новгороде

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Жительница Нижнего Новгорода лишилась телефона после похода в сауну с иностранцем. Об этом сообщил телеканал "Царьград".

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Пропажу она обнаружила только следующим утром после посещения сауны. Женщина обратилась в полицию, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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