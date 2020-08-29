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    29 августа 2020, 20:54

    Белорусский милиционер выстрелил в мужчину, который хотел поджечь его

    Алена Макаренко

    Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера и его машину, чтобы поджечь их. Правоохранителю пришлось выстрелить злоумышленнику по ногам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
    Белорусский милиционер выстрелил в мужчину, который хотел поджечь его

    Утром 29 декабря недалеко от Краснополья Могилевской области наряд ГАИ обратил внимание на Volkswagen. Милицейские решили остановить авто, но водитель проигнорировал требование стражей порядка и попытался скрыться.

    По данным МВД, за рулем сидел 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне — двое односельчан. Все трое были пьяны. У водителя не было прав.

    При задержании белорусы оказали сопротивление. Правонарушители испортили форменное обмундирование, несколько раз ударили одного из полицейских в лицо и попытались выхватить табельное оружие.

    Сотрудники ГАИ многократно делали предупредительные выстрелы, но нападавшие продолжали хулиганить. Водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, при этом угрожал поджечь их.

    Когда нападавший взял в руку зажигалку, инспекторы достали табельное оружие и выстрелили по ногам водителю и пассажиру. До приезда врачей милицейские оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

    Водитель и один из пассажиров ранее неоднократно были судимы, их десятки раз привлекали к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в пьяном виде.

    Новости SMI.FM