Белорусский милиционер выстрелил в мужчину, который хотел поджечь его

Утром 29 декабря недалеко от Краснополья Могилевской области наряд ГАИ обратил внимание на Volkswagen. Милицейские решили остановить авто, но водитель проигнорировал требование стражей порядка и попытался скрыться.

По данным МВД, за рулем сидел 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне — двое односельчан. Все трое были пьяны. У водителя не было прав.

При задержании белорусы оказали сопротивление. Правонарушители испортили форменное обмундирование, несколько раз ударили одного из полицейских в лицо и попытались выхватить табельное оружие.

Сотрудники ГАИ многократно делали предупредительные выстрелы, но нападавшие продолжали хулиганить. Водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, при этом угрожал поджечь их.

Когда нападавший взял в руку зажигалку, инспекторы достали табельное оружие и выстрелили по ногам водителю и пассажиру. До приезда врачей милицейские оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

Водитель и один из пассажиров ранее неоднократно были судимы, их десятки раз привлекали к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в пьяном виде.