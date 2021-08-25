Белоруса задержали в Санкт-Петербурге за нападения и убийства

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, находившегося в международном розыске. Им оказался белорус, которого разыскивали за совершение особо тяжких преступлений более 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

«Оперативниками по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с белорусскими коллегами задержан уроженец Белоруссии, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что в 1998 году мужчина в составе вооруженной группы 10 раз нападал на людей. Четверо потерпевших были убиты на территории Минска и Витебской области. Его пытались задержать в 1999 году, но он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам и скрылся.

После было установлено, что подозреваемый переехал в Россию и поменял фамилию. Последнее время он проживал в Санкт-Петербурге.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России и МВД Республики Беларусь при участии коллег из Росгвардии злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.