Белорус, взявший в заложники брокера в Москва-сити, принес извинения и дал совет сменить работу

Виктор Крысин признал, что российские полицейские отлично выполняют свою работу.

«Я раскаиваюсь в этой ситуации! Хочу спокойно дальше жить, растить детей! Не надо, чтобы кто-то также делал! Двое суток по всем отделам ходил — люди действительно хорошо работают, полиции доверять нужно!» — заявил мужчина.

Он рассказал, что уже извинился перед взятым в заложники сотрудником и посоветовал сменить работу.

Ранее на допросе гражданин Белоруссии объяснил, что считает себя обманутым инвестором и жертвой недобросовестных посредников. Он пообещал, что будет добиваться справедливости, однако уже «в правовом поле».

Крысин вложил в торги 10 тысяч долларов и смог приумножить доход до 220 тысяч долларов. Когда же он захотел вывести деньги, компания ему отказала. Тогда отчаявшийся инвестор взял заложника.

Инцидент произошел в среду, 15 января.

Сообщается, что в тот же день Крысина отпустили на свободу. Уголовное дело в его отношении пока не возбуждали.