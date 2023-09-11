Криминал 11 сентября 2023, 18:29 Белгородца приговорили к 9 годам колонии за убийство женщины

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Суд приговорил жителя Белгородской области к девяти годам лишения свободы за убийство своей сожительницы. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2021 года пара распивала алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимый ударил женщину несколько раз по голове, от полученных травм потерпевшая скончалась.

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Отмечается, что после убийства мужчина спрятал тело под одеялом и увез пятилетнюю дочь погибшей к своей матери.