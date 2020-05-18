Бегуна из Сочи наказали за догонялки с Рогвардией

В Сочи молодого человека, попытавшегося сбежать из обсерватора, привлекли к административной ответственности в виде штрафа и ареста на трое суток. Он смог оторваться от пятерых сотрудников Росгвардии.

«В Сочи военнослужащие Росгвардии пресекли попытку мужчины покинуть обсерватор. Он привлечен к административной ответственности в рамках действующего законодательства РФ», — сообщили в пресс-службе краснодарского управления Росгвардии.

По информации Теlеgrаm-канала «Типичный Сочи», бегуну придется ответить за неподчинение законным требованиям и нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По данным LifeShot, его оштрафовали на 15 тысяч рублей и арестовали на трое суток.

Видео с побегом из обсерватора в Сочи появилось в соцсетях в понедельник. Молодой человек как будто специально дразнил росгвардейцев и смог увернуться от пятерых сотрудников ведомства на детской площадке. Его поддерживали всем двором.

В конце молодой человек забежал обратно в обсерватор, а росгвардейцы так и не смогли к нему приблизиться.

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