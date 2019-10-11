Беглый зэк изнасиловал девочку в Челябинской области

По данным информагентства, 23-летний осужденный сбежал из колонии-поселения Нижнего Атляна минувшим летом. Все это время он числился в розыске. Правоохранители рассказали, что во время патрулирования их внимание привлек неряшливо одетый мужчина.

Они узнали его данные, и оказалось, что у них на него была ориентировка. Его поместили под стражу в СИЗО. Следующие 20 лет мужчина может провести за решеткой, если его вина в изнасиловании ребенка будет доказана.