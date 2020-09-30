Беглецов из дагестанской колонии поймали спустя неделю

Все шесть преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане, пойманы. Их задержали, сообщили в МВД.

Беглецов нашли в Калмыкии. Как написало РИА «Новости» со ссылкой на источник, мужчин задержали в поселке Улан-Хол. Это в 340 километрах от их колонии.

Они убежали из исправительной колонии № 2 в поселке Шамхал около Махачкалы вечером 22 сентября. Им это удалось сделать с помощью туннеля.

Известно, что двое из них сидели за убийство. Это 22-летний Нажмудин Ахмеднабиев и 31-летний Рашид Аминов. Еще четверо — за преступления, связанные с наркотиками. Речь идет о 30-летних Шамиле Бойматове и Махмадрасуле Машрабове, а также 22-летнем Магди Мириеве и 21-летнем Магомеде Абдулкадирове. К «операции» они готовились около года.

В отношении сотрудников колонии открыли дело о ненадлежащем исполнении обязанностей. Одного из них — мастера производственного участка № 1 Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 — задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Дагестану.

Власти республики обещали заплатить до одного миллиона рублей человеку или людям, которые дадут ценную информацию и помогут следствию в розыске преступников.