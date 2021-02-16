Baza: основателя «Пятерочки» привлекли за вымогательство

Российский миллиардер и основатель сети магазинов «Пятерочка» Андрей Рогачев стал подозреваемым в уголовном деле о вымогательстве. Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет об 11 миллионах долларов, которые бизнесмен вымогал у своего бывшего партнера по бизнесу Михаила Горяинова.

По данным издания, в 2015 году Рогачев и владелец компании Gremm Group, контролирующей Центральный и Усачевский рынки Москвы, Михаил Горяинов создали общую компанию. Общий капитал составил 49 миллионов долларов.

Каждый из партнеров внес свою долю: Рогачев — 60%, а Горяинов — 40%. Через некоторое время основатель «Пятерочки» решил расширить свой пакет и начал вымогать у партнера часть доли. Он шантажировал его тем, что раскроет его махинации.

Когда просто получить долю не получилось, Рогачев, по данным следствия, нанял некоего Журавлева. Последний нанял группу рейдеров, которые пытались захватить Усачевский рынок, требуя от Горяинова половину доли или 40 миллионов долларов.

Разборки между предпринимателями продолжаются не первый год. Сам Рогачев в беседе с РБК рассказывал, что совместный бизнес они начали в конце 2013 года. Предполагалось создать бюджетные рынки под брендом «Ветерок» и рынки высокого сегмента под названием «Царский сад».

Для открытия они купили пять объектов: Усачевский, Каширский, Северный и Коптевский рынки, а также здание бывшего автоцентра на Волгоградском проспекте. Партнеры договорились, что покупки оплатят поровну, но, по словам Рогачева, Горяинов не оплатил долю в Северном и Коптевском рынках.

В ходе разрыва партнеры не смогли договориться о том, как поделить имущество. Рогачев утверждал, что Горяинов отдал Усачевский рынок и здание на Волгоградском проспекте без согласования с ним. При этом официально Горяинов не является владельцем объектов. По словам его партнера, все оформлено на его родственников.

В результате оформлением расторжения бизнеса занимался Высокий суд Лондона, куда обратился Рогачев. После рассмотрения дела суд запретил Горяинову совершать какие-либо сделки с имуществом, а также он должен был сократить свои активы в бизнесе до девяти миллионов фунтов стерлингов. То есть средства за продажу здания на Волгоградском проспекте оказались заморожены в качестве обеспечительных мер.