Baza: брата Хабиба Нурмагомедова задержали в Шереметьево из-за наезда на полицейского

Подозреваемых в наезде на полицейского задержали в Шереметьево. Мужчины прилетели из Махачкалы. По данным Telegram-канала Baza один из них — брат Хабиба Нурмагомедова Усман.

По данным источника Baza, в четверг утром автомобиль, в котором ехал Усман Нурмагомедов вместе со своим другом, на въезде в аэропорт в Каспийске совершил наезд на полицейского, который стоял на контрольно-пропускном пункте. Несмотря на это, оба отправились на свой рейс в Москву. В Шереметьево Нурмагомедов и его приятель были задержаны, добавил источник.

В УТ МВД по ЦФО подтвердили, что в столичном аэропорту транспортная полиция задержала двоих подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Дагестане. Мужчины 1998 года рождения прилетели из Махачкалы.

«Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП „Аэропорт“ Каспийска», — уточнили в ведомстве.

Задержанных доставили в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос об их помещении в ИВС.