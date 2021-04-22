Батутный центр выплатит тюменке компенсацию в 30 тысяч из-за перелома руки ее дочери

Жительница Тюмени обратилась в Калининский районный суд, чтобы добиться материальной компенсации от батутного центра, посещение которого закончилось для ее дочери переломом руки.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию областного суда Тюмени, 10-летняя школьница, прыгая на батуте, неудачно приземлилась и сломала руку. Ее мать отправилась к руководству заведения с просьбой возместить стоимость билета в батутный центр, но получила отказ. После чего женщина решила восстановить справедливость через суд, потребовав взыскать с заведения компенсацию морального вреда.

Мать выдвинула против организации исковое заявление, согласно которому она хотела получить от компании 1800 рублей за посещение батутного центра, 708 рублей в качестве возмещения ущерба за лечение несовершеннолетней дочери, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 33 540 рублей за издержки на юридическое сопровождение в суде. Однако Калининский районный суд, который рассматривал это дело, не смог удовлетворить требования истицы в полном объеме.

Потерпевшей выплатят 30 тысяч рублей моральной компенсации, 450 рублей за билет, 1 255,98 рубля за оплату юридической помощи и 15 225 рублей штрафа за отказ администрации вернуть деньги за посещение развлекательного заведения. Представитель ответчика придерживался версии, что школьница могла сломать руку не на батуте, но суд располагал видеодоказательствами. На записи зафиксирован момент падения и получения травмы на батуте. Помимо этого, суд учел тот факт, что у батутного центра на момент происшествия закончился срок сертификата соответствия.