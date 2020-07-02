Можно ли перерабатывать хлеб? Почему батоны так сильно различаются в цене? Если спрос на хлеб начал падать, может ли он вообще потерять популярность и смениться специальными капсулами? На эти и другие вопросы ответили пекари из Щелковохлеба.

Щелковохлеб занимается производством ржано-пшеничного хлеба, слоеных, кондитерских и сдобных изделий, а также выпускает булочки, печенье и кексы. Замдиректора компании по стратегическому развитию Владимир Стратулат рассказал «360», что большой ценовой разброс разного хлеба зависит от стоимости основного сырья — муки. Если она дешевая, значит, и хлеб будет недорогим.

Несмотря на слухи о том, что в стране может быть нехватка зерна, а значит — муки и хлеба, комбинат не чувствует никаких перепоев. Для выпечки изделий сырья достаточно, продают его по нормальным ценам. Не отразилось это и на ассортименте — завод выпускает различные виды и сорта хлебной продукции.

Это — символ эпохи потребления. Люди хотят попробовать разный хлеб, их разных регионов. Очень много рецептур европейских. Однако львиную долю в ассортименте нашей продукции занимают все равно традиционные сорта — это батон и буханка Владимир Стратулат.

Особой популярностью хлеб пользуется перед выходными днями или праздниками. Но с начала пандемии коронавируса спрос упал — объем производства батонов на Щелковохлебе с января по июнь уменьшился на 100 тысяч тонн. При этом Стратулат уверен — карантин никак не повлияет на разнообразие видов выпускаемой продукции. Он считает, что даже в будущем этот вид выпечки никуда не денется, несмотря на различные теории о специальных капсулах, которые смогут заменить всю еду.

«История потребления хлеба — очень большая. Просто так куда-то уйти нельзя. И, опять же, хлеб сопровождает человека с раннего детства и до очень зрелых лет, и всегда будет сопровождать. Могу сказать, что капсула не пахнет и не выглядит так аппетитно», — заявил Стратулат.