    18 июня 2020, 12:52

    Батайская банда похищала людей и отправляла в рабство

    Дарья Морозова

    Банда из четырех человек в Батайске похищала людей и держала на привязи в гараже. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Преступники похищали одиноких людей, которых находили на дороге. Они заставляли жертв сесть в машину, а потом привозили в гараж, где держали на привязи. Похищенных людей они заставляли работать в полях.

    Сейчас похитители задержаны, их будут судить по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Похищение человека».