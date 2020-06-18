Батайская банда похищала людей и отправляла в рабство
Банда из четырех человек в Батайске похищала людей и держала на привязи в гараже. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Преступники похищали одиноких людей, которых находили на дороге. Они заставляли жертв сесть в машину, а потом привозили в гараж, где держали на привязи. Похищенных людей они заставляли работать в полях.
Сейчас похитители задержаны, их будут судить по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Похищение человека».