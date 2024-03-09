09 марта 2024, 10:23
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с избиением первоклассника в Перми
СКР: Бастрыкину доложат о проверке по факту избиения первоклассника в Перми
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения первоклассника в Перми. ЧП произошло в одной из местных школ, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председателю СКР будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Пермском крае», — говорится в сообщении.
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Представители Следственного комитета уточнили, что информация об избиении первоклассника ранее появилась в прессе. Журналисты писали, что ученики младших классов во время ссоры избили школьника во дворе образовательного учреждения. После случившегося правоохранители организовали доследственную проверку.
Отец пострадавшего рассказал Ura.ru, что сообщил о драке директору школы, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы». Родители сразу же вызвали медиков и полицейских.
По словам мужчины, четверо школьников разбили сыну губу и порвали куртку. Сейчас ему страшно выходить одному на улицу.
Ранее в Челябинской области толпа школьниц избила одноклассницу. Весь процесс нападавшие снимали на камеры смартфонов.
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