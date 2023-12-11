Криминал 11 декабря 2023, 12:01 Бастрыкин затребовал доклад о расследовании поножовщины в ТЦ в Москве Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о расследовании поножовщины в ТЦ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Накануне днем двое мужчин напали на прохожих с ножом и кулаками в одном из торговых центров на северо-западе Москвы. Злоумышленников задержали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, в нападении подозревают двух уроженцев Республики Узбекистан. Известно, что между ними и двумя пострадавшими произошел словесный конфликт, который перерос в драку с ножом и кулаками. Одного из «жертв» доставили в больницу.

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Против злоумышленников возбудили дело по статьям о покушении на убийство и об умышленном причинении группой лиц средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Москве арестовали продавца шаурмы, который устроил погоню с тесаком за недовольным клиентом. Пострадавший высказал свое мнение о некачественных продуктах в одной их точек общепита, после чего повар побежал за ним с ножом.