Бастрыкин заявил о необходимости новых решений для борьбы с преступностью среди мигрантов

Борьба с преступностью среди мигрантов требует новых решений, в частности совершенствования миграционных процессов. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил РИА «Новости» в ходе интервью.

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — подчеркнул он.

В пример Бастрыкин привел мигранта из Центральной Азии, которого сотрудники ФСБ задержали в марте 2021 года за планирование взрыва в торговом центре в Майкопе. У него нашли составляющие самодельной бомбы, инструкцию по ее изготовлению, символику террористической организации и поддельные документы.

Ранее представитель СК Светлана Петренко заявила, что для более быстрого процесса расследования преступлений, которые совершают мигранты, нужно разработать и применить специальные карточки, в которых содержалась бы персональная информация их владельцев и их отпечатки пальцев.