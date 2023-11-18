Криминал 18 ноября 2023, 22:51 Бастрыкин заинтересовался видео с мужчиной, «кормящим грудью» младенца СК проверит данные о тюменце, который кормил грудью младенца РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной следователям после появления в социальных сетях видео с тюменцем, который «кормил грудью» младенца. Сообщение опубликовали в Telegram-канале СК РФ.

В местных СМИ ранее появилась информация, что органы опеки проверяют жителя Тюменской области из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. На ролик попал момент, как тюменец сам перерезает малышу пуповину.

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«В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка», — сообщили в ведомстве.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Тюменской области представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края родила младенца и сожгла его в печи. Происшествие случилось в поселке Оленеводе.