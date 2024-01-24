24 января 2024, 11:13
Бастрыкин заинтересовался нападением подростка с ножом на мужчину в Москве
Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения на мужчину в Южном Бутове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на мужчину в московском районе Южное Бутово. Он поручил доложить ему о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном проникновении в жилище.
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«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в ведомстве.
Двадцать второго января в подъезде жилого комплекса «Эталон-сити» на лестничной площадке повздорили соседи. Во время конфликта 12-летний подросток пырнул ножом 37-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.
Супруга пострадавшего рассказала «360», что росгвардейцы и полицейские опросили на месте участников конфликта. Отец подозреваемого объяснил, что ссора началась после того, как мужчина ударил его ребенка в лифте. Однако камеры видеонаблюдения этого не зафиксировали.
Уголовное дело
Поножовщины
Следственный комитет России
Москва
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