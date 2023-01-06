Криминал 06 января 2023, 02:50 Бастрыкин заинтересовался делом о гибели легенды Большого драматического театра Велимеева СК: Бастрыкин запросил уголовное дело по факту смерти легенды БДТ Велимеева РИА «Новости»

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил предоставить предварительные результаты расследования уголовного дела о происшествии, в результате которого погиб старейший сотрудник БДТ имени Товстоногова Адиль Велимеев. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела, возбужденного в декабре 2022 года по статье 238 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

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Велимеев 20 декабря 2022 года возвращался с работы, поскользнулся на покрытой льдом дороге и упал. Пожилого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, напомнила газета «Петербургский дневник».

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Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи решили провести операцию. Спустя несколько дней заведующий машинно-декорационной частью Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова скончался.

Как отмечала дочь Велимеева, он не планировал уходить на пенсию и чувствовал себя хорошо для своих лет, написали «Невские новости».

После смерти работника культуры следователи возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается.