Криминал 09 января 2023, 00:18 Бастрыкин взял под контроль расследование дела об убийстве двух женщин в Москве Председатель СК Бастрыкин лично проверит обстоятельства убийства двух женщин в Москве РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в Москве, сообщило ведомство в Telegram-канале. Тела двух женщин нашли в квартире после тушения пожара.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

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Крупный пожар произошел днем 8 января в многоэтажном доме на улице Дмитрия Ульянова. При тушении огня в квартире обнаружили тела двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями.

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По версии СК, 42-летний мужчина выстрелил в мать и сестру. Они погибли от несовместимых с жизнью травм. После этого фигурант дела решил поджечь квартиру и свести счеты с жизнью.

Правоохранители нашли в помещении ружье и канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Прокуратура Москвы взяла расследование под свой контроль. Установлено, что подозреваемый в убийстве двух женщин владел огнестрельным оружием легально.

Источник «360» уточнил, что мужчина был женат, но развелся. Он пытался найти себе девушку на сайтах знакомств, называя себя «светлым умом и надеждой человечества».